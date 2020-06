Ex-Heimleiter kritisiert seinen Nachfolger: "Der Fisch fängt am Kopf zu stinken an"

Für Aufregung sorgt ein in der Vorwoche veröffentlichter Kontrollbericht der Volksanwaltschaft (VA), der gravierende Mängel in Jugendwohnheimen anprangert.Vor allem in einer Einrichtung in OÖ stellten unabhängige Experten im Vorjahr bei zwei Besuchen "unhaltbare Zustände" fest, die sie als "menschenrechtsverletzend" qualifizierten. In einem 60-Seiten umfassenden Protokoll kritisierten sie die Lebens- und Aufenthaltsbedingungen massiv. Die aufgezeigten Missstände betreffen vor allem die unzureichende Personalausstattung, den menschenrechtlich bedenklichen Umgang mit Regelverstößen, den mangelhaften Schutz vor Gewalt und das Fehlen fürsorglicher und fördernder Pädagogik.

Jugendliche, die beispielsweise gezündelt hatten, sollen vorübergehend vom Heim abgemeldet und in einer Notschlafstelle untergebracht worden sein. Es soll Kollektivstrafen gegeben haben und als Sanktionsmaßnahme sollen zeitweise auch Kontakte zur eigenen Familie untersagt worden sein.

Als auffällig hat die Volksanwaltschaft aber auch die vielen Krankenstände der Mitarbeiter, die hohe Personalfluktuation sowie die geringe Bereitschaft eingestuft, sich auf Ausschreibungen für freie Stellen zu bewerben.

Bei einer fast zeitgleich stattfindenden Überprüfung des Heims durch die Fachaufsicht des Landes sind die Missstände bestätigt worden. Die Reaktion darauf: In einem ersten Schritt wurde die Größe der Wohneinheiten von 11 auf 9 Kinder reduziert und ein neuer Mitarbeiter als "Springer" engagiert. Fragwürdige Praktiken wurden abgestellt. Unter Einbindung der Volksanwaltschaft und der Kinder- und Jugendanwaltschaft wurde ein Projekt zur Verbesserung der Situation der Kinder gestartet.