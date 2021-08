„Fast alle haben Todesangst“

Was sich derzeit in Afghanistan abspielt, löst bei Liah M. viele Gefühle aus, vor allem aber große Traurigkeit: „Als ich gehört habe, dass die Taliban Kabul erobert haben, habe ich zwei Nächte lang nur geweint. Ich habe an alle die jungen Frauen und Mädchen gedacht, die Hoffnung hatten, die in die Schule gehen durften, die eine Chance auf einen Beruf hatten. Das ist nun alles vorbei. Viele Menschen haben Todesangst. Ich habe auch eine Freundin in Afghanistan, mit der ich in Kontakt bin. Sie hat seit einem Monat die Wohnung nicht verlassen, weil sie sich so fürchtet.“