Benefizkonzert für den Linzer Dom

Am kommenden Samstag, den 25. Juni, um 20 Uhr stellen sich das Orchester, die Solistinnen und Solisten der Dommusik, der Domchor und das Collegium Vocale Linz in den Dienst der guten Sache: Sie präsentieren die Messe Nr. 6 in Es-Dur von Franz Schubert. Der Konzerterlös kommt der Restaurierung des Doms zugute. Weiters stehen zwei Werke von Georg Friedrich Händel am Programm: „Die Ankunft der Königin von Saba“ aus dem Oratorium Salomon sowie das berühme „Halleluja“ aus dem Messias-Oratorium. Für Josef Habringer wird es nach 16 Jahren in dieser Funktion das letzte große Konzert als Domkapellmeister sein, da er im Herbst in Pension geht. Die Eintrittspreise betragen je nach Kategorie 25, 30 und 35 Euro.