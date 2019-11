Großbrand in Entsorgungsunternehmen in OÖ: Verletzter starb

Ein 44-Jähriger, der bei einem Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb in Hörsching (Bezirk Linz-Land) im Oktober schwer verletzt wurde, ist am Dienstag gestorben. Er wurde in einer Spezialklinik in München behandelt und erlag seinen Verletzungen, teilte das betroffene Unternehmen am Mittwoch in einer Presseaussendung mit.

Der gebürtige Bosnier aus Linz war seit 20 Jahren in der Firma und seit 16 Jahren Schichtleiter in der Sortieranlage, hieß es. Die Unternehmensführung sprach von einem schmerzhaften Verlust und der Familie ihr Mitgefühl aus. Die beiden weiteren Schwerverletzten befänden sich auf dem Weg der Besserung. Die Brandursache werde noch ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Linz wartet auf das Gutachten eines Sachverständigen erfuhr die APA aus der Behörde.