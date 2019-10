Explosion bei Entsorgungsfirma in OÖ: Zwei Schwerverletzte

Eine massiver Knall hallte Donnerstagfrüh durch Hörsching bei Linz. In einer Halle einer Entsorgungsfirma ist es zu einer großen Explosion gekommen.

Zwei Schwerverletzte sind nach einer Explosion Donnerstagfrüh in einer Abfallentsorgungshalle in Hörsching (Bezirk Linz-Land) mit Brandverletzungen ins Wiener AKH und in eine Klinik in München geflogen worden. Weitere Verletzte wurden vom Roten Kreuz vor Ort betreut, berichtete eine ÖAMTC-Sprecherin. 13 Feuerwehren standen im Einsatz. Die Ursache der Explosion war vorerst unklar.