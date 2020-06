Bauerneis aus der Hausruckmilli

Andreas Lidauer

Wolfgang Papst

Der schlechte Milchpreis sei 2004 der Grund gewesen, warum er,, sich mit seinem Wirtschaftspartnerentschlossen habe, Milch in Form von Eis ab Hof zu verkaufen. Das qualitativ hochwertige Eis trägt inzwischen rund zehn Prozent zum Einkommen bei.

Der 43-jährige Lidauer und der 31-jährige Papst sind Bauern in Wolfsegg am Hausruck. Vor zehn Jahren haben sie sich entschlossen, ihre rund einen Kilometer entfernt liegenden Höfe zusammenzulegen und Milchviehhaltung zu betreiben. Derzeit stehen 85 Milchkühe und 80 Kälbinnen und Kälber in den Ställen. Jährlich werden rund 550.000 Liter Milch an die 28 km weit entfernte Molkerei der Gmundner Milch geliefert. Es werden rund 65 Hektar bewirtschaftet, die Hälfte sind Wiesen, die andere Hälfte Äcker.

„Wir können durch unsere Gemeinschaft Kosten sparen. Zum Beispiel beim Maschineneinkauf. So brauchen wir statt sechs Taktoren nur drei“, erklärt Wolfgang Papst, der die höhere land- und forstwirtschaftliche Schule im salzburgerischen Elixhausen absolviert hat. Eine deutliche Einsparung gebe es auch bei der Arbeitszeit. Andreas melke die Kühe in der Früh, er abends. „Gemeinsam ist man einfach flexibler. Man kann schnell den Dienst tauschen.“

Voraussetzung für die gemeinschaftliche Funktionieren sei, dass man menschlich gut harmoniere. Auch zwischen den Familien müsse es passen. Es hätten sich schon die Mütter und Väter gut verstanden, die heute noch mithelfen. Während die Milchkühe und die Maschinen in seinem Hof in Unterkienberg 2 (Hausname Schneider) untergebracht sind, befinden sich die Kälber, die Eisproduktion und der Ab-Hof-Verkauf auf dem Hof von Lidauer in der Hauptschulstraße 15 (Hausname Peter-Hans).

Ihre erfolgreiche Zusammenarbeit haben sie ausgeweitet. Gemeinsam mit drei weiteren Familien haben sie sich zur Herstellung der Grassilage zusammengetan. Jede Familie hat sich auf eine große Maschine spezialisiert. Die eine auf die Mähkombination, die andere auf den Kreiselschwader, die dritten auf die großen Ladewägen. Papst: „Am Schluss wird bei einem gemütlichen Beisammensein abgerechnet.“