Vor der Kulisse der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Burg und dem dreihundert Jahre alten Schloss Neuhaus in St. Martin im Mühlkreis (Bezirk Rohrbach) mit Blick auf die tief unten fließende Donau führt die Theaterproduktion der NordwaldKammerbühne mit dem Mysterienspiel „Bauer Tod und Teufel“ in eine versunkene bäuerliche Welt mit einer Botschaft.

Übergabe des Erbhofs

Das Geschehen im gereimten Bauerndrama beginnt mit dem jährlichen Erntefest am Erbhof, zu dem das gesamte Gesinde geladen ist. Zu diesem Anlass übergibt der fleißige, im Wertesystem seiner Vorfahren solide verankerte Altbauer feierlich den Hof an seinen Sohn. Der ist sichtlich mit der neuen Aufgabe überfordert und lässt sich auf einen fatalen Handel mit dunklen Mächten ein. Diese tauchen in Gestalt eines aus Faust und Jedermann gemischten Mephisto auf, der „Meister“ genannt, mit dubiosen Begleitern in die bäuerliche Gesellschaft des Erbhofs eindringt.