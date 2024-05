Barfuß am Traunstein: Bergretter und Alpinpolizisten retten Mann

Schlechte Ausrüstung und unpassendes Schuhwerk kommt häufig in den Bergen vor. Aber barfuß auf eine Berg zu steigen, ist die nächste Kategorie. Erlebt haben das Bergretter und Alpinpolizisten am Dienstag in Oberösterreich.

Und nicht auf irgendeinem Wanderweg, sondern am Traunstein. Aber der Reihe nach. Gegen Mittag hat ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Ried (OÖ) seine Bergtour vom Fuße des Traunsteins über den Naturfreundesteig bis zum Gipfel des Traunsteins gestartet.