Banküberfall in Linz: Zwei Täter auf der Flucht

Am Montag wurde in Linz am späten Vormittag eine Bank überfallen . Laut ersten Informationen dürften zwei Verdächtige auf der Flucht sein.

Die zwei maskierten und bewaffneten Täter sind am Montag um 10.16 Uhr in eine Bank in Linz-Urfahr marschiert und haben das Geldinstitut eine Minute später mit Beute wieder verlassen, bestätigte die Polizei Medienberichte. Die Männer flüchteten zu Fuß in den benachbarten Park. Eine Fahndung lief zu Mittag noch.