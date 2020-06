Bankräuber scheiterten an versperrter Tür

Die Beratungszeit mit der Schalteröffnungszeit verwechselt haben offenbar Bankräuber, die Dienstagfrüh die kleine Raiffeisen-Filiale in Allhaming, Bezirk Linz-Land, überfallen wollten. Um 8.38 Uhr betraten zwei Täter das Bankfoyer, standen dann aber unerwartet vor verschlossenen Türen. Denn um in den Schalterbereich des Instituts zu gelangen, muss in der Beratungszeit am Dienstag (7.45 bis 12 Uhr) angeläutet werden.

Damit hatte das mit einer Pistole bewaffnete Duo nicht gerechnet: Die Männer rüttelten an der Glastür, dann verließ sie aber der Mut, und sie brachen den Überfall ab.

Noch ehe sie sich aus dem Staub machen konnten, wurden sie von einem Bankangestellten beobachtet. Der 51-Jährige, der sich allein in der Filiale befand, reagierte richtig. Er ließ die Räuber nicht in den Schalterbereich, verschanzte sich hinter seinem Schreibtisch und alarmierte sofort die Polizei.

Im Zuge der Alarmfahndung fiel der Polizei bei der A9-Abfahrt Sattledt ein dunkelblauer VW-Golf-Kombi mit bosnischem Kennzeichen auf. Der Lenker widersetzte sich der Kontrolle und raste davon. Wenig später erhielten die Ermittler den Hinweis, dass der Wagen kurz vor dem versuchten Überfall im Nahbereich der Bank gesehen worden war. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich vier Personen in dem Fahrzeug befunden haben.