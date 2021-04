Bärlauchaufstrich zur Osterjause

Der Bärlauch gehört wie die Zwiebel und der Knoblauch in die botanische Gattung „Allium“. Wer wie ich Spaghetti alio e olio liebt, erkennt gleich die italienische Bezeichnung für Knoblauch. Und so riecht der Bärlauch auch stark. Geruch und Geschmack werden durch Erhitzung allerdings verändert und vor allem abgeschwächt, sodass die Verwendung in der Küche vor allem im rohen Zustand stattfindet. Ich persönlich freue mich jedes Jahr, wenn es endlich wieder an der Zeit ist, mein Bärlauch-Pesto herzustellen, das richtig verschlossen und gelagert erstaunlich lange hält.

Osterjause

Außerdem darf meiner Meinung nach bei keiner anständigen Osterjause Bärlauchaufstrich fehlen – einfach Frischkäse mit geschnittenem Bärlauch vermengen und würzen. Das Wildgemüse punktet nicht nur geschmacklich, es hat auch aus ernährungsmedizinischer Sicht einiges zu bieten: Es wirkt beruhigend für den Magen, vor allem gegen saures Aufstoßen und Blähungen. In rauen Mengen verzehrt wirkt sich Bärlauch auch positiv auf Blutdruck und Blutgerinnung aus. Aufgrund der entstehenden Ausdünstungen sollten Sie das aber vorher mit Ihrer Familie abklären. Vielleicht bleiben wir doch lieber bei einer kleineren Dosis im Rahmen einer Frühlingsmahlzeit gemeinsam mit unseren Lieben.

Silke Kranz ist Ernährungs- und Sportmedizinerin und Ärztin für Allgemeinmedizin in Bad Zell