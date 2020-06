Badegäste gegen Schotterbaron

Ein erbitterter Kampf tobt seit acht Jahren am sonst so ruhigen Pichlingersee, dem Erholungs-El-Dorado im Südosten von Linz. Ein Perger Unternehmer wolle den Sonnenanbetern das Bad vermiesen, echauffiert sich eine Pensionistenrunde, die es sich bei frühlingshaften Temperaturen schon in Bikini und Badehose am Seeufer gemütlich gemacht hat.

Der Steckerlfischwirt bildet mit seinen Stammgästen eine geschlossene Front gegen den „ Schotterbaron" Harald Glisic, der in unmittelbarer Nähe pro Jahr 120.000 Tonnen Schotter abzubauen gedenkt. Drohende Staubwolken, Lärm oder gar eine geminderte Wasserqualität bereiten den Erholungssuchenden Sorgen: „Es wär` ewig schad` um den schönen See und die Natur." Einige kündigen sogar an, sich ein anderes Plätzchen zu suchen, sollte Glisic am Ende Recht bekommen.