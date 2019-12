Bad Ischls Bürgermeister tritt ab: Lebensgefährtin soll übernehmen

Bad Ischls Bürgermeister Hannes Heide ( SPÖ) wird nach zwölf Dienstjahren am 31. Dezember sein Amt zurücklegen. Der 53-Jährige, der im Mai ins EU-Parlament gewählt wurde, will sich auf diese neue Funktion konzentrieren, kündigte er am Mittwochin in einer Pressekonferenz in der Kaiserstadt an. Ihm soll Ines Schiller (41), bisher Soziallstadträtin, folgen.