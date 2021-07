Oberösterreicher stürzte mit Auto in die Traun

Montag Früh kam es in Oberösterreich zu einem weiteren Unfall: Ein Lkw hat am Montag gegen 5.00 Uhr auf der Welser Autobahn (A25) zwischen Weißkirchen und Wels-Ost ein Brückengeländer durchstoßen und ist teilweise über der darunter durchführenden Straße hängen geblieben. Mehrere Feuerwehren waren damit beschäftigt, den Laster zu sicher, wie der ÖAMTC in der Früh mitteilte.

Der Verkehr wurde in Fahrtrichtung Passau über die Westautobahn (A1) und die Innkreisautobahn (A8) umgeleitet. Die Polizei ging von einer mehrstündigen Sperre aus, da die Straße nach den Bergungsarbeiten noch von auslaufendem Treibstoff gereinigt werden musste.