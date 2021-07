Sich bewegen, um etwas zu bewegen

Hier meine Qi-Fit Übungsempfehlung „Phönix“: Beim Einatmen schwingen Sie die Arme nach außen. Beim Ausatmen klopfen Sie mit dem Dickdarm-4-Meridian (der Punkt befindet sich am Handrücken, in der Vertiefung zwischen dem ersten und zweiten Mittelhandknochen) der rechten Hand auf das Energiezentrum unterhalb des Bauchnabels und mit dem Dickdarm-4-Meridian der linken Hand in gleicher Höhe am Rücken.Kehren Sie in die Ausgangsposition zurück und wechseln Sie zur anderen Seite. Der Blick bleibt nach vorn gerichtet.