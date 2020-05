Auto schlug Loch in Hauswand

Der Schaden in der Wand wurde zwar am Sonntag notdürftig mit Schaltafeln verhüllt. Doch die Sanierungsarbeiten starten erst in den nächsten Tagen – nach Begutachtung durch Versicherungsexperten und Bausachverständige.

„Wieder einmal“, sagt Tochter Tanja und seufzt. Sie konnte Tränen nicht verhindern, als sie nach Hause kam und die Bescherung sah.

Die Familie fühlt sich nach dem jüngsten Vorfall nicht mehr sicher im Haus. Es war dies binnen eineinhalb Jahren bereits der dritte derartige Unfall. „Im Sommer hat ein Auto unsere Gartenmauer umgefahren. Und vor eineinhalb Jahren ist ein Pkw durch den Drahtzaun gerast und an der Außenwand hängen geblieben“, erzählt Hausbesitzer Scheureder. In der Nacht sei es allen schwer gefallen, ein Auge zuzumachen. „Man überlegt dauernd, was gewesen wäre, wenn einer von uns im Raum gestanden wäre.“

Seit zwei Jahren versucht er vergeblich, die Behörden von einer besseren Absicherung der unfallträchtigen Kreuzung zu überzeugen: „Solange es keine Verletzten gibt, scheint das aber niemanden zu interessieren.“