Auto schlitterte 30 Meter weit am Dach: Lenker unverletzt

Samstagvormittag geriet ein 34-Jähriger aus Sipbachzell, am Beifahrersitz saß seine Freundin, auf der Leonfeldener Bundesstraße in Richtung Glasau, Urfahr-Umgebung, in einer Kurve ins Schleudern. Er stieß frontal in den Pkw eines 34-Jährigen aus Vorderweißenbach, der sich unbestimmten Grades verletzte. Die Sipbachzeller blieben unverletzt. Während die Straße teilweise gesperrt war, kam es zu zwei Auffahrunfällen.

Ein Betrunkener hat Freitagabend auf der A7 bei Engerwitzdorf einen Auffahrunfall mit zwei Verletzten verursacht. Der 33-Jährige aus Hagenberg fuhr bei der Ausfahrt Treffling auf das Auto vor ihm auf. Durch die Wucht wurde sein Wagen auf den Mittelstreifen der Autobahn geschleudert. Die 52-jährige Lenkerin und der 47-jährige Beifahrer im anderen Fahrzeug mussten ins UKH Linz gebracht werden.