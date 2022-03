Auto in Linz-Land nach Unfall in Lokal geschleudert

Ganz so haben sich wohl einige ihren Besuch beim Asiaten nicht vorgestellt: Plötzlich kracht nämlich in das Lokal in Leonding (Bezirk Linz-Land) ein Auto durch die Scheibe. Laut ersten Informationen gebe es drei Leichtverletzte.

Auf KURIER-Anfrage bei der Polizei sei es zuvor - gegen 15 Uhr - zu einem Verkehrsunfall gekommen, wodurch das Auto in die Auslage des Lokals geschleudert wurde. Der Fahrer d√ľrfte noch auf der Stra√üe die Kontrolle √ľber sein Fahrzeug verloren haben, auch einige Verkehrseinrichtungen d√ľrfte er zuvor gestreift haben.

Schließlich kam das Auto - zur Hälfte im Gästebereich des Lokals steckend - zum Stillstand. Es wurde von der Feuerwehr wieder aus dem Lokal gezogen.

Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.