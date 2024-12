Auszeichnungen für Antifaschisten

Die Initiative fordert unter anderem die Umbenennung der Welser Kuhnstraße in Franz-Grüttner-Straße. Der Chemiker Richard Kuhn war in den Nationalsozialismus verwickelt, Franz Grüttner war Widerstandskämpfer und Welser Bürgermeister von 1946 bis 1949. Robert Eiter, Obmann des Antifaschistischen Netzwerks in Oberösterreich, kritisierte den Welser FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl, der für ihn ein „Wolf im Schafspelz“ ist.

Für Verdienste im Kampf gegen den Antifaschismus wurden vier Personen mit dem Elfriede-Grünberg-Preis ausgezeichnet: die Journalistinnen Marina Wetzlmaier und Colette Schmidt, der Karikaturist Gerhard Haderer und der Jurist und Heimatforscher Benedikt Ertl. Unter den Gästen waren der ehemalige Bürgermeister Peter Koits, der ehemalige Bildungshaus-Leiter Wilhelm Achleitner und Helmut Edelmayr, ehemaliger SPÖ-Landtagsabgeordneter und Mitglied des Mauthausen-Komitees.