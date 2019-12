„Aus den Essensresten mache ich eine Spezial-Lasagne“

Ich hoffe, Sie haben ein schönes Weihnachtsfest mit Ihrer Familie verbracht. Weihnachten ist bekanntlich ja auch das Fest der Liebe, und da denken viele nicht nur an die Familie, sondern auch an alle anderen Menschen. Die Spendenfreudigkeit von uns ÖsterreicherInnen ist nie so groß wie um diese Zeit, damit wird so manchem/r auch bewusst, wie gut es uns doch allen geht und dass unsere Probleme in Wirklichkeit oft nur Kleinigkeiten darstellen.

Hunger in der Welt

Wenn ich an den Hunger in der Welt denke, wird mir ganz übel. Erstens habe ich in den vergangenen Tagen bei Weitem mehr als notwendig gegessen und zweitens sind trotzdem so viele Leckereien übrig geblieben. Natürlich werde ich die Reste des Stefanibratens nicht nach Afrika schicken, und permanent mit einem schlechten Gewissen ob meines geschenkten Wohlstandes zu leben, ist ebenso wenig sinnvoll. Doch ich wurde sparsam erzogen, deshalb fällt es mir schwer, Lebensmittel wegzuwerfen. Alles aufzuessen ist trotz Stretch-Kleidung nicht die Lösung, ich verwerte Essensreste lieber weiter.