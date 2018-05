Aufsteiger Vorwärts Steyr peilt Mittelfeldplatz an

1988 gelang der Aufstieg in die höchste österreichische Liga, der damaligen ersten Division. Die Euphorie war groß und mit Oleg Blochin konnte ein großer internationaler Star verpflichtet werden. Im selben Jahr wurde Otto Baric Trainer. „Insgesamt waren es 46 Nationalspieler, die in Steyr gutes Geld verdient haben“, erinnert sich Schriftführer Hauser. „Damals war es noch leichter Sponsoren aufzutreiben, denn die Steyrerwerke haben Geld gegeben. Heute haben wir mit BMW und MAN zwei in Steyr angesiedelte Konzerne, die den Fußball nicht unterstützen. Ihre Zentralen sind weit weg.“ Seit einem Jahr gibt es in Steyr einen Wirtschaftsbeirat, der bereits erste Früchte trägt. „Hier haben sich Leute aus der Wirtschaft zusammengeschlossen. Wir merken, dass der Zuspruch vorhanden ist, allerdings eher bei Klein- und Mittelbetrieben“, so Finanzreferent Obermair. Das Budget für 2018/19 sei bereits freigegeben, erklärt Präsident Schlager. „In der Regionalliga hatten wir 800.000 Euro zur Verfügung. Für die zweite Liga wurde dieser Betrag um 350.000 Euro erhöht. Geplant wird mit einem Zuschauerschnitt von 1500-2000 Besuchern pro Heimspiel. Ein Profibetrieb in Steyr ist für den Präsident nicht denkbar. „Da müsste ein potenter Geldgeber hervortreten, der das derzeitige Budget verzehnfacht.“ Mit der Energie AG konnte bereits ein Partner gefunden werden, der den SK Vorwärts Steyr langfristig unterstützt, so Finanzreferent Obermair. „Wir werden weiterhin versuchen, größere Partner anzusprechen, die den Verein unterstützen.“ Für den Nachwuchsbereich könnten noch weitere Sponsoren hinzukommen.