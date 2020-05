Aufregung um Spinnen

Die Polizei Steyr erreichte kürzlich ein Hilferuf. Margot G., Mitarbeiterin eines Einkaufszentrums, schlug Alarm, weil aus dem Ärmel eines ausgepackten Mantels ein große, rötliche Spinne krabbelte. Da die Kleidersammlung aus Asien kam, vermutete sie ein exotisches Tier. Der Mantel wurde in einen Plastiksack verstaut, "ausbruchssicher" verschlossen und Hans Esterbauer, Präsident des Verbandes für Vivaristik, geholt.

"Ich hab’ den Sack geöffnet und jede Falte und Tasche des Mantels durchsucht", erzählt der Experte. Im linken Ärmel wurde er fündig: dort saß eine 1,5 cm große, weibliche Gartenkreuzspinne, die sowohl in Asien als auch in Österreich heimisch ist. Esterbauer fing das bunte Tier ein und entließ es in Freiheit.

Vor Wochen stieß Erich H. in seiner Wohnung auf eine gelbschwarze Spinne und fing sie. Dann alarmierte er das Gesundheitsamt, das Esterbauer zu Rate zog. Der Experte erkannte eine Wespenspinne, die in Österreich selten vorkommt.