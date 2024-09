Vor allem die Innovationslücke zu den USA müsse geschlossen werden. Der Produktivitätsunterschied geht fast zur Gänze auf den Technologiesektor zurück.

Wie dilettantisch auf diesem Feld hierzulande vorgegangen wird, lässt sich an zwei Beispielen ablesen. Da wurde groß das „Leuchtturmprojekt“ einer neuen Digitaluniversität in Linz angekündigt, die international wettbewerbsfähig ist. Es wird nun eine bessere Fachhochschule, die vorerst einmal 3.000 Studenten haben soll. Linz beherbergt mit Josef Hochreiter einen international anerkannten KI-Forscher, dem sowohl die personellen als auch materiellen Notwendigkeiten vorenthalten werden. Das, was Österreich sich hier leistet, ist Selbstbetrug nach dem Motto, wir tun eh’ was, es geht uns eh gut. Aufbrüche sehen anders aus. Aber Österreich und Europa brauchen Aufbrüche.