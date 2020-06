Auf einer Sänfte durchs Gelände

Zeit für ihre Leidenschaft, das Wanderreiten, ist für die Alleinerzieherin rar geworden. Ab und zu, sagt sie, nimmt sie aber spontan die Zügel in die Hand und genießt, was sie in den 1980er-Jahren überzeugt hat, auf die Missouri Foxtrotter umzusatteln. Mit ihrem ehemaligen Gatten war sie die Erste, die diese Rasse nach Europa holte, erzählt sie stolz.

Damals suchte das Paar nach dem perfekten Ross für lange Wanderritte. Belastbar, gutmütig und gemütlich sollte es sein – Attribute, die die amerikanischen Siedler den Missouri Foxtrotter angezüchtet haben sollen. Mittlerweile gibt es etwa 87.000 auf amerikanischen und 450 auf europäischen Weiden. Viele davon stammen aus der Zucht der 49-jährigen Oberösterreicherin.