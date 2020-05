Auf der Suche nach dem Bestseller

Schreiben ist ein hartes Brot. Auch finanziell. Das übliche Autorenhonorar beträgt zehn Prozent vom Nettoverkaufspreis. Während er im vergangenen Jahr sehr gut verdient hat, waren es 2009 nur 12.000 Euro. Der Verlag war erst im Aufbau. "Ich musste mein Auto verkaufen, um vom Erlös mein Leben bestreiten zu können." Er ist es gewohnt, mit wenig auszukommen.



Im Alter von 20 Jahren schrieb er Liebesgeschichten und Kurzkrimis, die er an Frauenzeitschriften, Wochen- und Kirchenzeitungen verkaufte. Er hielt sich damals an die Ratschläge des Buches Die 5000-Mark-Story, das erklärte wie man mit kleinen Geschichten das große Geld macht. "Ich habe hunderte Geschichten verkauft, die Honorare waren gering, reich geworden bin ich nicht." Das Ministerium für Unterricht und Kunst wurde auf seine lange Publikationsliste aufmerksam und gewährte ihm ein Literaturstipendium. Um sich über Wasser zu halten, verkaufte er unter anderem fingierte Leserbriefe an das Penthouse-Magazin.



Es verschlug ihn nach Italien, wo er als Barkeeper arbeitete. Mit 25 Jahren holte er am Gymnasium für Berufstätige in der Linzer Spittelwiese die Matura nach. Seine Schwester, eine bekannte Journalistin, meinte, bevor er am Hungertuch nage, sollte er doch sein Brot in Zeitungen verdienen. Schließlich wurde er 1994 Pressesprecher des Liberalen Forums, das aber 1999 wieder aus dem Parlament flog. Salomon wechselte zum Format (2000-2008) und landete bei Österreich.

Nach einem Jahr beim Fellner-Blatt wollte er eine Schreibschule gründen und traf auf den großherzigen Bordellbetreiber.