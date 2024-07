Auch die Bahn ist teuer, aber sie wirkt

Auf acht Milliarden Euro allein in Oberösterreich kommt die neue Innkreisbahn, die die Fahrzeit von Linz nach München auf 1 Stunde 20 Minuten verkürzt. In 30 Jahren soll es laut den ÖBB-Planern so weit sein. Die beiden Projekte sind politisch bereits abgesegnet, mit dem Gleisausbau von Linz nach Marchtrenk wurde schon begonnen.