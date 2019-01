Attraktive Investments in Wien

Worauf gilt der Blick 2019: Wir finden attraktive Investments am Heimmarkt in Wien. Im Schnitt liegt die Dividende bei knapp vier Prozent. Die Bewertung liegt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 deutlich unter dem globalen Umfeld. Wir glauben nicht, dass die USA so deutlich outperformen werden wie in den Vorjahren und teilen daher unsere Gelder neben USA auch auf Europa und die Emerging-Markets auf. Letztere sollten davon profitieren, dass der US-Zinserhöhungszyklus wohl nahezu abgeschlossen ist.

Auch Anleihen aus Emerging-Markets sind für risikobewusste Anleger einen Blick wert. Zudem: Eine Quote von fünf bis höchstens zehn Prozent Gold macht in einem komplizierten internationalen Umfeld als „Beruhigungspille“ nach wie vor Sinn.

Alois Wögerbauer ist Geschäftsführer der 3 Banken-Generali Investmentgesellschaft