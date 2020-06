Attergauer Kultursommer: Klassik, die sich etwas traut

Man darf den Leuten schon etwas zutrauen“, sagt Mechthild Bartolomey, die beim Attergauer Kultursommer ein Programm kredenzt, das über den Klassik-Tellerrand schaut. „Wir wollen feste Strukturen aufbrechen und Klassik für ein breiteres Publikum interessant machen.“

Eine Sensation ist ihr im Vorjahr mit Dirigent Nikolaus Harnoncourt gelungen. Der Weltstar hat mit seinem Stammorchester „Concentus Musicus“ in der voll besetzten Pfarrkirche seiner Wohngemeinde St. Georgen im Attergau ein Konzert gegeben.

„Neue Wege beschreiten“, ist für Bartolomey keine leere Worthülse – und in Jedermann-Darsteller Cornelius Obonya hat sie heuer einen würdigen Komplizen gefunden. „Wir lieben beide klassische Musik, sind aber auch offen für Überraschungen“, sagt sie. So wagen sich bei „ Verdi ist der Mozart Wagners“ ein Saxofon und ein Akkordeon an die opulenten Opern von Richard Wagner.