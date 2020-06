Asylwerber unter Mordverdacht

Mein Mann ist unschuldig, er hat keinen Mord begangen", behauptet Jahamad M. immer wieder. Die 33-Jährige besuchte ihren Ehemann Musa A. am Mittwoch in der Justizanstalt Wels. „Es geht ihm sehr schlecht. Wir haben große Angst, dass er nach Russland ausgeliefert wird. Das würde seinen sicheren Tod bedeuten", sagt die dreifache Mutter verzweifelt.

Der 40-jährige russische Staatsbürger steht unter Mordverdacht. Im September 2000 sollen er und ein unbekannter Komplize in Russland eine Frau erstochen und große Mengen an Schmuck und Bargeld gestohlen haben.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, ist er mit seiner Gattin und einer kleinen Tochter im Jahr 2005 illegal eingereist. Die Familie ist um zwei Söhne – heute sechs und vier Jahre alt – angewachsen und lebte zuletzt unter falschem Namen im Volkshilfe-Flüchtlingsheim Lambach bei Wels.