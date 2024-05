Ehrenamtlich für den Judonachwuchs unterwegs: Respekt auf der Matte

Werte für Kinder

„Gewinnen ist natürlich super, aber bei Judo geht es vor allem um Respekt voreinander. Das ist auch eine Wertevermittlung an die Kinder,“ so Rimser. Trainiert wird in einer sogenannten Brennpunktschule, der Goetheschule, in Linz, teils mit 15 verschiedene Nationen beim Training. Trotzdem gibt es keine Animositäten.