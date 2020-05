Arzt verließ OP: „Privatpatienten bevorzugt“

Was zählt mehr? Die Privatordination oder ein Patient im Spital? Diese Frage stellt sich nun auch das Land Oberösterreich: Es lässt die Regelungen für Privatordinationen von Krankenhausärzten prüfen. Wie berichtet, starb ein Patient, nachdem ein mittlerweile entlassener Oberarzt des Linzer Kepler Universitätsklinikums (KUK) zur Privatordination aufbrach. Auch die Patientenstaatsanwaltschaft ortet Missstände.

„Es ist nicht der erste Fall, bei dem Privatpatienten bevorzugt werden“, sagt Patientenanwalt Gerald Bachinger. Nach wie vor werde das Verlassen des OP-Saals in manchen Bereichen als Kavaliersdelikt gesehen. „Wir gehen von einer hohen Dunkelziffer aus“, sagt er. Denn damit so etwas an die Öffentlichkeit gelange, benötige es eine Art „ Whistleblower“. Aufgrund der strengen Hierarchie in Krankenhäusern würden solche Vorfälle oft im Geheimen bleiben.