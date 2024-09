Arnie bei BMW in Steyr: Eine "coole Socke" mit einem Herz für Klimaschutz

Auf Einladung des Werksleiters Klaus von Moltke erklärte sich der "Terminator" bereit, fest am Gashahn zu drehen. Der wurde nämlich am Mittwoch symbolisch für immer geschlossen . Das BMW Group Werk Steyr stellt vollständig auf Fernwärme um: Die Wärme für den Produktionsstandort kommt nun aus dem nahen Biomassekraftwerk der Fernwärme Steyr.

Dort wird deswegen sogar ein zusätzliches Heizwerk errichtet. Die Holz-Hackschnitzeln stammen aus umliegenden Wäldern. Weltweit ist das BMW-Werk in Steyr nun das erste, das nach eigenen Angaben CO 2 -neutral betrieben wird.

In Steyr sei er zuletzt vor 60 Jahren gewesen - bei der "Steyr-Oma": "Das war die einzige Person, die positiv war und an mich geglaubt hat", erinnert sich Schwarzenegger: "Ich habe damals mehrmals am Tag stolz meine Muskeln präsentiert, hab ihr erklärt, dass ich Mister Universum und Schauspieler in Amerika werden und Millionen Dollars verdienen will. Alle anderen haben über mich gelacht."