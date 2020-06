„Manager drohen mit Entzug der Existenz“

Voestalpine-Chef Wolfgang Eder hat vor einer Woche ins Treffen geführt, dass der Hochofen in Linz in wenigen Jahren am Ende seiner Laufzeit stehe und das Nachfolgeprojekt nicht unbedingt in Österreich verwirklicht werden müsse. Dagegen nahm er diese Woche den Spatenstich für eine 550 Millionen Euro teure voest-Anlage im US-amerikanischen Corpus Christi vor. „Der Gaspreis ist der Hauptgrund, warum wir uns entschieden haben, nach Texas zu gehen und nicht in Europa zu investieren.“

Laut der Industriellenvereinigung OÖ rollen die USA der Industrie derzeit den roten Teppich aus. „Die Arbeitskosten sind bedeutend niedriger, die Energiekosten ebenso “, erläutert IV OÖ-Chef Axel Greiner. In Corpus Christi, einer Stadt mit etwa eineinhalb Mal so vielen Einwohnern wie Linz, werden laut IV derzeit insgesamt 14 Milliarden Euro investiert. Greiner: „Die Auswirkungen für die oberösterreichische Wirtschaft lassen sich leicht erahnen, würden in Linz derzeit Investitionen in dieser Höhe realisiert.“ Im Bankenbereich sorgte nach Erste-Chef Andreas Treichl auch Raiffeisenlandesbank OÖ-General Heinrich Schaller zuletzt für Aufregung, weil er laut über eine Verlagerung der Zentrale ins Ausland nachdachte. Schaller rechnete dabei vor, dass ihn die Bankensteuer im deutschen Passau nur fünf Millionen Euro kosten würde während es in Linz heuer 34 Mio. Euro sind.

Auch OMV-Chef Gerhard Roiss hatte sich kritisch über den heimischen Standort geäußert.