Apotheken für die Hausärzte

© KURIER Josef Ertl

Was wurde uns versprochen? Oberösterreich braucht eine Medizinfakultät, um die ärztliche Versorgung langfristig abzusichern. Was ist passiert? Das Niveau der medizinischen Versorgung hat in den Ballungsräumen zwar einen neuen Höchststand erreicht, doch am Land sind immer noch 38 Hausarztstellen unbesetzt.