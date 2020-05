Antiker Schutzgeist im Pop-Art-Outfit

Eine knallrote Statue wacht seit Freitagvormittag über den Kaiser-Josef-Platz in Wels. Die Signalfarbe des Pop-Art-inspirierten Kunstwerks "Lar" (römischer Schutzgeist) bedeutet für den Künstler Laszlo Weis zweierlei: "Erstens erregt sie Aufmerksamkeit und zweitens waren die Römer viel farbenfroher, als man in den Geschichtsbüchern liest."



Das Original ist nur knapp acht Zentimeter groß und wurde zur Jahrhundertwende beim Bau des Welser Bezirksgerichts entdeckt. Die Statue am Kaiser-Josef-Platz ist eine Nachbildung, gegossen aus Kunststoff und von Bildhauern in unzähligen Arbeitsstunden perfektioniert. Den Sockel hat Claudia Neugebauer mit einem metallenen Häkelband umwickelt. Damit wird eine symbolische Verbindung der römischen Vergangenheit mit der Gegenwart geknüpft.