Amerika holt die Industrie zurück

„Das europäische Modell des Sozialstaats ist nicht überlebensfähig.“ Zu dieser Einschätzung kommt Adolfo Laurenti, Chef-Ökonom des Finanzdienstleisters „Mesirow Financial“ mit Sitz in Chicago. Die sozialen Werte seien in Europa lebendig, aber die Ausformung sei nicht mehr finanzierbar. Es fehlten das Geld und das notwendige Wirtschaftswachstum.

„ Europa wird Prioritäten setzen müssen. Wir sind seit 50 Jahren gewohnt, dass wir alles haben – Bildung, Gesundheit und Kultur. Das wird auf Dauer nicht funktionieren“, sagte der aus Italien stammende Laurenti vor der Wirtschaftskammer-Delegation, die auf Besuch in den USA war. Es werde in Europa zu tief greifenden Änderungen kommen müssen, an dessen Ende ein neues Sozialmodell stehen werde.

Optimistische Sicht



Dabei ist Laurentis Sicht über Europa wesentlich optimistischer als jene der Amerikaner, die auch das Ende des Euros erwarten. „In den USA interessiert die Leute nur die Frage, wann die europäische Währung platzt“, sagt Laurenti. Er werde täglich zwei bis drei Mal darauf angesprochen. Er gebe darauf folgende Antworten. „Wer die Geschichte Europas betrachtet, wird feststellen müssen, dass das prognostizierte Ende immer erst viel später gekommen ist.“ So habe der aus Wien stammende Wirtschaftswissenschafter Friedrich August von Hayek bereits in den 1930er-Jahren das Ende des Kommunismus vorausgesagt. „Es ist aber erst 60 Jahre später eingetreten.“

Den Euro werde es laut Laurenti so lange geben, solange dazu der politische Wille bestehe. In Europa seien die Euro-Befürworter (noch) in der Mehrheit. Der Wille zur politischen Zusammenarbeit sei ebenfalls stark. „Es gibt in den Krisenländern Griechenland, Italien und Spanien eine Menge Fortschritte, um die Budgetdefizite abzubauen und die Arbeitsmärkte zu reformieren.“ Das seien langfristige Prozesse, denen die USA zu ungeduldig gegenüberstehen würden. In einem Punkt hätten die Amerikaner Recht – nämlich in ihrer Kritik an der Unfinanzierbarkeit des europäischen Sozialstaatsmodells. Selbst der Europäische Zentralbankpräsident Mario Draghi habe eingestanden, dass das alte Modell tot sei.

Heterogenes Bild



In den USA würden die Äußerungen der europäischen Verantwortungsträger genau verfolgt. Diese seien sehr unterschiedlich – zum Beispiel, ob Griechenland in der Euro-Zone verbleibe oder nicht. Die Finanzmärkte würden entsprechend reagieren. Diese unterschiedlichen Meinungen würden dazu beitragen, dass die Amerikaner ein heterogenes Bild von Europa hätten.

Laurenti ist in Summe optimistisch für Europa. „Am Ende werden sich die USA und auch die Briten täuschen. Den Euro wird es weiter geben.“ Aus drei Gründen: Erstens: Der politische Wille und die Energie zum Erhalt des Euro sei da. Zweitens: Europa könne aus wirtschaftlichen Gründen nicht auf den Euro verzichten. Eine Rückkehr zu den früheren Währungen würde zu einem großen finanziellen Schaden führen. Drittens: Europa sei bereits viel integrierter und europäischer als man wahrhaben wolle.