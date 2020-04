Altstoffsammelzentren wieder offen

„Morgen, Freitag, werden die Altstoffsammelzentren in Oberösterreich großteils in eingeschränktem Betrieb ihre Tore wieder öffnen. Zu beachten sind dabei die einzelnen Öffnungszeiten und eine eingeschränkte Annahme. Sowohl mengenmäßig, als auch was die einzelnen Stoffgruppen betrifft. Es wird unterschiedliche Vorgangsweisen durch die jeweiligen Bezirksabfallverbände geben, was vor allem den Zutritt zu den Altstoffsammelzentren betrifft“, so Landesrat Stefan Kaineder.

Beschränkung der Abfallmenge auf Kofferraumgröße (maximal 1 Kubikmeter)

Keine größeren Mengen Altholz, Alteisen und Sperrmüll sowie Bauschutt

Verstärkte Hinweise auf Abstandsgebot von mindestens 1 Meter

Tipps zur Abfallvermeidung und –trennung: