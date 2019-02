Alois Brandstetter mit Verdienstkreuz ausgezeichnet

" Ehrungen, sicher solche für ein „Lebenswerk“, wie es bei dem mir heuer vom PEN-Club verliehenen Franz Theodor Csokor-Preis hieß, sind, genau besehen, auch eine „Alterserscheinung“. Man „erlebt“ sie… Alt werden allein ist natürlich kein Verdienst, sondern menschliches Schicksal. Eine der Hauptaktivitäten der Bürgermeister in Landgemeinden ist die „Altenehrung“, die einem meiner Romane den Titel gegeben hat… Der Bürgermeister von Wien kann natürlich nicht jedem, der in der Millionenstadt 70 wird, persönlich gratulieren… In Wien muß einer oder eine schon 100 Jahre werden, wenn er oder sie vom Stadtoberhaupt besucht werden will… Alle wollen alt werden, aber niemand will alt sein, hat Ferdinand Hochedlinger, der lange in Pichl Pfarrer war und den ich in seinem Welser Alterssitz besucht habe, seufzend und lachend zu mir gesagt: Senectus ipsa est morbus… Von Peter Rosegger heißt es, daß er über den Glückwunsch Wilhelm Raabes zu seinem 60. Geburtstag im Jahr 1903 alles andere als „amused“ war: „Willkommen im Kreise der Greise!“ In Aichkirchen bei Lambach, der kleinsten oö. Gemeinde hat mir Anfang Dezember 1977 nach einer Lesung der Bürgermeister erzählt, daß sie bis vor kurzem in diesem ganzen Jahr noch keinen einzigen Todesfall hatten. Und dann ist doch einer gestorben. Der Bürgermeister war ihm direkt gram, daß er ihm die rekordverdächtige Statistik verdorben hat…