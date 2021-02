Alles von der Ziege und noch viel mehr

Das Wellinger-Anwesen liegt abseitig, eingebettet in Innviertler Hügelland. Der Platz ist wie geschaffen für biologische Landwirtschaft, auf welche die Jungbauern bei der Hofübernahme 2007 umgestellt haben. „Unser Zugang war, dass wir den Betrieb im Vollerwerb führen möchten“, erzählt Josef Wellinger. Das sei mit Milchkühen in der damaligen Form auf Sicht nicht möglich gewesen. Man entschied sich für Ziegen. Der Verkauf der Milch sei kein Problem gewesen. Sie geht an die Andechser Molkerei in Bayern, die einen Großteil ihres Bedarfs in Österreich deckt. Doch das war nur der erste, einfachere Schritt. Die nächste Entscheidung war laut Wellinger logisch, aber schwieriger: „Wenn wir Ziegenmilch produzieren, müssen wir das Fleisch in der Gesamtheit vermarkten.“