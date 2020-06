Alles in Bereitschaft im „Gehirn des Machlanddamms“

Mit konzentriertem Blick verfolgt Manfred Brunner auf zwei Monitoren blinkende Lichter, Schaltregler und ein Satellitenbild des Machlands. „Hier laufen alle Fäden zusammen. Wenn es irgendwo am Damm eine Störung gibt, erfahre ich es zuerst", erklärt der technische Leiter der Machlanddamm GmbH, der im „ Gehirn des Machlanddamms" sitzt. Von der Zentrale in Perg aus kontrolliert er die 78 Pumpwerke auf einer Länge von rund 36,4 Kilometern. Zusätzlich sind 25 Notstromaggregate ständig im Stand-By-Modus. Das größte Pumpwerk befindet sich an der Naarn in Mitterkirchen und schafft 3600 Liter pro Sekunde.