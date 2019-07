„All that Jazz“ in den glamourösen 1920er-Jahren

Das Musical spielt in den 1920er-Jahren in der Gangsterstadt Chicago und basiert auf einer wahren Begebenheit: Die Nachtklubsängerin Roxie Hart ermordet ihren Liebhaber, landet hinter Gittern und lernt dort die berühmt-berüchtigte Doppelmörderin und Tänzerin Velma Kelly kennen. Die Frauen engagieren den Anwalt Billy Finn, der die Verbrechen in der Boulevard-Presse vermarktet.

Dunkle Seite

„Diese dunkle Seite, die ja jeder von uns in irgendeiner Weise in sich trägt, ist immer wieder faszinierend“, sagt Carmen Pretorius, die für die Auftritte in „ Chicago“ erstmals in Österreich sein wird: „Ich freue mich sehr auf Linz, auf die Menschen hier und alles, was zu entdecken gibt.“

www.landestheater-linz.at