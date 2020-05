„Alkoholisiert“ ist Ansichtssache

„Wir sind keine schießwütigen Psychopathen und Alkoholiker“, wehrt sich der oö. Landesjägermeister Sepp Brandmayr gegen die polemischen Zurufe an seinen Berufsstand. Weil der Todesschütze aus Niederösterreich alkoholisiert war, wurde der Ruf nach einem Alkoholverbot bei der Jagd laut. Davon halten die Weidmänner freilich wenig.

Bei der Landesjägermeister-Konferenz am Montag kam man zu einem einstimmigen Beschluss, berichtet Sepp Brandmayr aus Oberösterreich: „Die Jagdausübung im alkoholisierten Zustand ist verboten.“ In Niederösterreich ist das bereits in der Jagd-Unfallverhütungsvorschrift verankert. Nun gilt sie in allen Ländern.

Nur, ob ein Weidmann nach einer, zwei oder drei Halben Bier zur Jause alkoholisiert ist, liege im eigenen Ermessen, ist Brandmayr überzeugt. „Wir können ja wohl schlecht Alkomaten im Wald aufstellen“, sagt er.