„Alkohol nur für Volljährige“

Es gibt aber auch Gegenstimmen. „Wer mit 16 Jahren wählen und mit 17 Jahren mit dem Auto fahren darf, muss auch verantwortungsvoll mit Alkohol umgehen können", heißt es. Zudem wird kritisiert, es sei in der Praxis für die Wirte kaum machbar, festzustellen, wann die 0,5-Promille-Grenze erreicht ist. Manche sprechen sich gar für eine Erweiterung von 0,5 auf 0,8 Promille aus.

„Jährlich werden mehr als 7000 alkoholabhängige Menschen in der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg behandelt. Die Zahl der Jugendlichen hat sich dabei verdoppelt", gibt Ackerl, der das Jugendschutzgesetz verschärfen will, zu bedenken. „Klar ist auch, dass Prävention vor einer Bestrafung an erster Stelle steht."