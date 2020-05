Alko-Lenker zu schnell

Zwei Verletzte gab es nach einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag im Ortsteil Kogl der Marktgemeinde St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck). Ein alkoholisierter 27-jähriger Pkw-Lenker dürfte laut Ermittler gegen halb zwei Uhr in der Früh aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Dabei krachte er frontal gegen den Pkw eines 36-Jährigen, der sich zum Abbiegen in die Weißenkirchner Landstraße auf einem Abbiegestreifen einreihte.

Beide Lenker mussten nach dem Frontalzusammenstoß von der Rettung in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck eingeliefert werden. Dem Unfallverursacher wurde der Führerschein abgenommen.