Befragung in OÖ: Eltern stellen Schulsystem ein schlechtes Zeugnis aus

In einer aktuellen Befragung der Arbeiterkammer stellen Eltern der Schule jedenfalls ein durchwachsenes Zeugnis aus. „Es gibt Baustellen, die dringend angegangen werden müssen“, fordert AK-Präsident Andreas Stangl mehr Engagement von den politisch Verantwortlichen ein.

Mehr als 2000 Eltern befragt

Die Arbeiterkammer befragt in regelmäßigen Abständen Eltern in Oberösterreich, wie es ihnen und ihren schulpflichtigen Kindern in den unterschiedlichen Lebensbereichen und schulischen Phasen geht. Die Ergebnisse der dritten und letzten Befragungswelle der Schulkosten-Erhebung 2023/'24, an der mehr 2.000 Eltern teilgenommen und Aussagen für rund 3.500 Kinder gemacht haben, zeigt: In oberösterreichischen Schulen fehlt den Kindern und Jugendlichen die Zeit zum Lernen, Üben, Vorbereiten und Wiederholen.