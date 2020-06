„Ätsch-Bätsch-Effekt“ in Baku

Zum Meditieren ist unsere Musik eher nix“, gestehen die Trackshittaz gerne ein. Das war den zahlreichen Fans, die ihre Musikidole am Samstag im Media Markt in Vöcklabruck mit lautem Gebrüll und Gekreische empfingen, gerade recht. Schulter an Schulter standen sogenannte „Proleten“, die dem Mühlviertler Rapperduo stylingtechnisch nacheifern, mit Kindern und Pensionisten, die man auch bei Konzerten schon erspäht haben will.



Anlass war die Veröffentlichung des neuen Albums „Zruck zu de Ruabm“, mit dem Lukas Plöchl und Manuel Hoffelner alias G-Neila und Manix zeigen, wo ihre Wurzeln liegen. „Wir hatten so das Gefühl, dass wir noch immer nicht richtig wahrgenommen werden“, sagt Plöchl. Was sie dann sind? „Wir sind vor allem einmal gut drauf. Und wir machen gute Musik, die natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist“, wühlt sich der Vollblutmusiker aus der Spaßecke, in die er nur allzu gerne geschoben wird.