Ärztemangel ist das größte Problem

Als einen wesentlichen Erfolg der Spitalsreform sieht man in Kirchdorf das österreichweit einzigartige Pilotprojekt der Kindergruppenpraxis. Die Ambulanz der Kinderabteilung wurde vom Spital ausgelagert in ein mehrere Hundert Meter weit entferntes Haus in der Parkstraße 24. Sie wird von den Ärzten der Kinderabteilung in einer Gemeinschaftspraxis betrieben. Sie ist 27 Stunden pro Woche geöffnet. Es gibt keine urlaubsbedingten Schließungen.

„Selbst an den zwei Stunden am Samstag kommen zwischen 15 und 30 Leute“, erzählt Kinder-Primar Gerhard Pöppl. Für die Spitalsärzte ist das ein Zusatzeinkommen, die Fachärzte können damit in der Region gehalten werden. „Die Nachversorgung funktioniert ganz gut“, so Pöppl. Die Behandlungslinie bleibe beim betreuenden Arzt.

Das von der Spitalsreform vorgegebene Einsparungsziel von 278.000 Euro pro Jahr, das seien eineinhalb Arzt- und zwei Pflegestellen, sei erreicht worden, dennoch könne man die Kinderabteilung weiterführen. Gleichzeitig sei die Versorgung für die Bevölkerung besser geworden, weil es längere Öffnungszeiten gebe.

Die Spitalsreform habe zu einem Umdenken bei den Systempartnern Ärztekammer und Gebietskrankenkasse geführt. Oswald Schuberth, der ärztliche Krankenhausleiter: „Die Ärztekammer hat befürchtet, dass die Spitalsärzte kassenärztliche Tätigkeiten übernehmen. Da hat es harte Diskussionen gegeben. Ich bin stolz darauf, dass wir in der Ärztekammer so flexibel waren, so etwas zu ermöglichen. Die niedergelassenen Ärzte haben Angst, dass das nun ein Modell wird, in dem der niedergelassene Facharzt abgeschafft wird.“

Das sei aber nicht real, denn man müsse zwischen dem Zentralraum und den ländlichen Regionen unterscheiden. Schuberth: „Wir haben im Zuge der Spitalsreform auch in der Ärztekammer lange darüber diskutiert, was zu Basisversorgung gehört. Für mich gehört die Kinderbetreuung zur Basisversorgung.“