Ärztemangel: Der Kampf um Jungmediziner beginnt

So gab es laut Ärztekammer in jüngster Zeit in Braunau, Lambach, Mattighofen und Ried/i. Probleme mit der Nachbesetzung. Sogar das Klinikum Wels berichtet von unbeantworteten Stellenausschreibungen. „Wir waren bis vor Kurzem mit zwei Turnusarztstellen im Minus. Im Juli könnten uns sogar sieben Turnusärzte fehlen", sagt Thomas Muhr, stellvertretender ärztlicher Leiter des Klinikums. Man sei bemüht, jungen Ärzten eine Stelle schmackhaft zu machen. „Früher haben sich Turnusärzte um Stellen gerissen, jetzt reißen sich die Spitäler um Turnusärzte", fasst er die Situation zusammen.

Die gespag setzt auf eine offensive Rekrutierungsstrategie, so Vorstand Karl Lehner. Medizinstudenten werden direkt an den Universitäten angeworben. Der Spitalsträger beschäftigt derzeit rund 1400 Mediziner, davon 250 in Facharztausbildung und 230 Turnusärzte. Der Bedarf an Nachwuchsärzten werde sich rasant verdoppeln, erklärt Lehner. Er beurteilt die Situation heute als die Ruhe vor dem Sturm. „Noch haben wir es in der Hand, etwas Vernünftiges auf Schiene zu bringen."