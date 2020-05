Ärzte nähten in 16-Stunden-OP neun abgetrennte Finger an

Neun Finger – alle bis auf den rechten Daumen – hat sich Alois K. am Montag bei einem Arbeitsunfall in Kematen an der Krems in einer Kreissäge abgetrennt. Sein Glück im Unglück: Er wurde in der Maschine eingeklemmt, konnte die Hand nicht reflexartig wegziehen, als das Sägeblatt ihm die Finger abschnitt. „Dadurch ist der Schnitt relativ sauber und der Gewebeschaden überschaubar“, erklärt Wolfgang Huber aus dem Linzer Unfallkrankenhaus.

Die Replantation sei perfektes Teamwork gewesen: 16 Stunden lang operierten zwei OP-Teams mit den Mikrochirurgen Huber und Ulrike Reumayr – er an der rechten, sie an der linken Hand.