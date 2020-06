Ärzte klagen über "Vertreibung", Pühringer sauer über Kampagne

Mit schweren Geschützen fährt die Ärztekammer auf. "Stoppt die Vertreibung unserer Ärztinnen und Ärzte aus Oberösterreich", steht auf den Papiersackerln, die Mediziner diese Woche in den Spitälern an ihre Patienten in den Ambulanzen verteilen. "Diagnose schwer krank", ist auf Postkarten zu lesen, die Patienten an den Gesundheitsreferenten und Landeshauptmann Josef Pühringer schicken sollen.

Die Ärztekammer hofft mit dieser "Info-Woche", Pühringer zu Zugeständnissen bei der neuen Arbeitszeitregelung zu bewegen, die mit 1. Jänner in Kraft tritt. Die wöchentliche Arbeitszeit muss von bis zu 72 Stunden auf maximal 48 Stunden bis 2021 reduziert werden.

"Es ist schon höchst irritierend, dass bereits am Beginn dieser wichtigen Verhandlungen Protestmaßnahmen von den Ärzten gesetzt werden." Die Verhandlungen über das neue Ärztearbeitszeitgesetz hätten erst vergangene Woche gestartet und heute, Dienstag, finde erst der zweite Termin statt. So etwas sei ihm im Laufe seiner politischen Karriere überhaupt noch nie passiert, dass bereits Protestaktionen gesetzt würden, bevor die Gespräche richtig begonnen hätten, reagiert Pühringer.

Ziel sei es, die Ärztebezüge grundsätzlich zu reformieren und strukturelle Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Er spricht damit die Kluft in den Bezügen zwischen Klein- und Großverdienern bei den Ärzten an. Dafür brauche man Zeit und keine Husch-Pfusch-Lösungen. Es gebe ein faires Angebot zur Abgeltung von Überstunden während der Verhandlungen. Sein Ziel sei es, bis Mitte des kommenden Jahres eine neue Regelung ausverhandelt zu haben.